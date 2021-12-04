EN
22:11:15 Суббота, 4 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Галина Репная на свой юбилей сыграет бабушку из Сибири

12:42 | 04.12.2021 | Культура

Печать

Пенза, 4 декабря 2021. PenzaNews. Народная артистка России Галина Репная исполнит роль Марии Васильевны в спектакле «Ба» по пьесе современного драматурга Юлии Тупикиной, премьера которого состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в феврале-марте 2022 года и станет подарком к юбилею актрисы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

Галина Репная на свой юбилей сыграет бабушку из Сибири. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ставит спектакль Кирилл Заборихин, который с ноября нынешнего года служит штатным режиссером пензенского драматического театра. Это уже шестая его постановка на пензенской сцене после спектаклей «Золото. Любовь. Революция», «Мое загляденье», «Бременские музыканты», «С училища» и «Мертвые души», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что над макетом декорации к спектаклю работает главный художник театра Олег Авдонин, над эскизами костюмов — художник Марина Смельчакова.

«Жанр пьесы «Ба», написанной в 2013 году, автор определяет как комедию и анонсирует так: «30-летняя Оля «понаехала» в столицу из провинции — далекой Сибири. Чтобы выжить, Оле пришлось принять новые ценности, правила, стать трудоголиком и забыть о своей родне, тем более что только бабушка одна, Мария Васильевна, и осталась, но и ее Оля не навещает уже много лет. За это время Оля купила квартиру в Москве, стала продюсером на телевидении, где занимается одним бульварным шоу (зато деньги!), завела бойфренда — настоящего москвича, человека тихого, но умеющего вкусно готовить. Рафинированное, бездетное и почти бесполое существование Оли взламывается внезапным приездом бабушки...» Именно бабушка-сибирячка, «ба», заставит Олю вспомнить вековые человеческие ценности, и отнюдь не только поучениями, но и живым примером, и воспоминаниями о военной и послевоенной жизни, о своей любви и семье», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 361 случай заражения коронавирусом Семисаженова и Пантелеева ответят на вопросы о вакцинации онкобольных
В Пензенской области за сутки подтверждено 360 случаев заражения коронавирусом В Кузнецке наметили шаги по развитию регби
«Ростелеком» завершил реализацию проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама