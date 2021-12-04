Галина Репная на свой юбилей сыграет бабушку из Сибири Культура

Пенза, 4 декабря 2021. PenzaNews. Народная артистка России Галина Репная исполнит роль Марии Васильевны в спектакле «Ба» по пьесе современного драматурга Юлии Тупикиной, премьера которого состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в феврале-марте 2022 года и станет подарком к юбилею актрисы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Ставит спектакль Кирилл Заборихин, который с ноября нынешнего года служит штатным режиссером пензенского драматического театра. Это уже шестая его постановка на пензенской сцене после спектаклей «Золото. Любовь. Революция», «Мое загляденье», «Бременские музыканты», «С училища» и «Мертвые души», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что над макетом декорации к спектаклю работает главный художник театра Олег Авдонин, над эскизами костюмов — художник Марина Смельчакова.

«Жанр пьесы «Ба», написанной в 2013 году, автор определяет как комедию и анонсирует так: «30-летняя Оля «понаехала» в столицу из провинции — далекой Сибири. Чтобы выжить, Оле пришлось принять новые ценности, правила, стать трудоголиком и забыть о своей родне, тем более что только бабушка одна, Мария Васильевна, и осталась, но и ее Оля не навещает уже много лет. За это время Оля купила квартиру в Москве, стала продюсером на телевидении, где занимается одним бульварным шоу (зато деньги!), завела бойфренда — настоящего москвича, человека тихого, но умеющего вкусно готовить. Рафинированное, бездетное и почти бесполое существование Оли взламывается внезапным приездом бабушки...» Именно бабушка-сибирячка, «ба», заставит Олю вспомнить вековые человеческие ценности, и отнюдь не только поучениями, но и живым примером, и воспоминаниями о военной и послевоенной жизни, о своей любви и семье», — отмечается в сообщении.