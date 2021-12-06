Областной библиотеке подарено еще два тома «Истории татар пензенского края» Культура

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Писатель, коллекционер и краевед Фаттих Зюзин подарил пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова второй и третий тома книги «История татар пензенского края», написанной в соавторстве с Ряшидом Алюшевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Книги долгожданные и редкие, многие читатели спрашивали их в библиотеке», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что при подготовке многотомника были использованы архивные данные и большое количество иллюстраций.

«Тираж книг — всего 120 экземпляров», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что ранее Фаттих Зюзин подарил библиотеке первый том этого издания.