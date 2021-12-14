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«Барыня на ярмарке» признана лучшим сувениром-игрушкой на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

10:34 | 14.12.2021 | Культура

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Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Абашевская игрушка «Барыня на ярмарке» пензенского мастера народного художественного промысла Татьяны Соловьевой заняла первое место на VII всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир-игрушка».

«Барыня на ярмарке» признана лучшим сувениром-игрушкой на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Результаты финала ежегодного конкурса были объявлены в Саранске.

Презентовала сувенирную продукцию, представленную ЗАО «Абашевская керамика», руководитель туристско-информационного центра Пензенской области Анна Плясунова.

В финал всероссийского конкурса также вышел бренд «Мокшанский чай». Гости выставки отметили яркую презентацию Любови Никишовой собственной продукции.

Всего в финале конкурса было представлено свыше 400 туристических сувениров из 45 регионов страны, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

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