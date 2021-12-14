«Барыня на ярмарке» признана лучшим сувениром-игрушкой на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» Культура

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Абашевская игрушка «Барыня на ярмарке» пензенского мастера народного художественного промысла Татьяны Соловьевой заняла первое место на VII всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир-игрушка».

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Результаты финала ежегодного конкурса были объявлены в Саранске.

Презентовала сувенирную продукцию, представленную ЗАО «Абашевская керамика», руководитель туристско-информационного центра Пензенской области Анна Плясунова.

В финал всероссийского конкурса также вышел бренд «Мокшанский чай». Гости выставки отметили яркую презентацию Любови Никишовой собственной продукции.

Всего в финале конкурса было представлено свыше 400 туристических сувениров из 45 регионов страны, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.