Определены условия проведения новогодних мероприятий в пензенских учреждениях культуры Культура

Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Театры, музеи, галереи, кинотеатры и концертные залы Пензенской области в период предстоящих праздников смогут проводить для детей представления и спектакли без антракта продолжительностью не более 1,5 часов, исключив при этом новогодние елки, анимационные программы и подобные мероприятия в фойе и холлах. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» 15 декабря.

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Согласно документу, при входе в здание необходимо обеспечить бесконтактную термометрию, помещения следует оснастить обеззараживателями воздуха, работа которых разрешена в присутствии людей, а при рассадке в зале нужно следить за соблюдением режима социального дистанцирования и наличием гигиенических масок.

При этом сохранены ограничения, распространявшиеся на деятельность учреждений культуры ранее.

В целом действие ограничений, введенных на территории Пензенской области в связи с новой коронавирусной инфекцией, продлено по 31 января 2022 года.