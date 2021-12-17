В картинной галерее Пензы завершается обустройство реставрационной мастерской Культура

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Обустройство реставрационной мастерской в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого вступило в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На выделенные средства из регионального бюджета уже сделан косметический ремонт помещения реставратора, завершился монтаж системы освещения и системы вентиляции. В ближайшее время будет установлена вся необходимая мебель», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что приобретено специализированное оборудование, в том числе точечная система подсветки для тонирования живописи, пылесос для удаления поверхностных загрязнений с красочного слоя, электрошпатель для перетягивания и дублирования старых холстов.

«Презентация реставрационной мастерской пензенской картинной галереи состоится 27 декабря», — уточняется в сообщении.