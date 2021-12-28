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Фестиваль авторской песни «Большая медведица» пройдет в Сердобске 5 февраля

15:54 | 28.12.2021 | Культура

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. IX межрегиональный фестиваль авторской песни «Большая медведица» пройдет в доме культуры города Сердобска Пензенской области 5 февраля.

Фестиваль авторской песни «Большая медведица» пройдет в Сердобске 5 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок на участие в нем будет осуществляться до 23 января.

Главными организаторами фестиваля, который на этот раз будет посвящен Году народного искусства и культурного наследия, выступили сердобское местное отделение пензенского областного отделения Русского географического общества и администрация Сердобского района.

В мероприятии традиционно участвуют клубы авторской песни, творческие объединения и отдельные авторы и исполнители.

В 2022 году ожидается участие музыкантов из Москвы, Саратова, Ульяновска, Пензы и районов Пензенской области.

Запись концертной программы фестиваля будет размещена в социальных сетях до 13 февраля, сообщается на сайте областного отделения РГО.

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