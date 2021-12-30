В мэрии Пензы напомнили адреса ярмарок, где можно купить продукты к новогоднему столу Культура

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Информация о работе сезонных ярмарок, на которых можно купить продукты к новогоднему столу, размещена на сайте администрации Пензы в четверг, 30 декабря.

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«Продукцию местных товаропроизводителей можно приобрести на улицах Суворова, 120; Кижеватова, 1–3; Терновского, 224; Одесской, 2; на 3-м проезде Лобачевского; на проспекте Строителей, 40 и 21А; на проспекте Победы, 99; [на улице] Бакунина, 9 и Бакунина, 20», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по этим адресам представлены продукты, произведенные в Никольском, Каменском, Пензенском, Лопатинском, Колышлейском, Тамалинском, Бессоновском, Сердобском и других районах области.

«В предновогодние и новогодние дни ярмарки, расположенные на территории города, будут работать в обычном режиме. В том числе и 31 декабря 2021 года торговые ряды будут открыты до 15.00. 1 января 2022 года — выходной день», — уточняется в сообщении.