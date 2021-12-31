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В Индерке открыта модельная библиотека

11:45 | 31.12.2021 | Культура

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Пенза, 31 декабря 2021. PenzaNews. Модельная библиотека открыта в селе Индерка на базе филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Сосновоборского района Пензенской области».

В Индерке открыта модельная библиотека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественное мероприятие, посвященное открытию, началось с театрализованного представления, подготовленного юными читателями библиотеки.

Затем директор межпоселенческой библиотеки Валентина Умнова провела для гостей обзорную экскурсию, особо обратив внимание на оформление пространства.

Так, в частности, в помещении обновлен интерьер и установлено современное техническое оборудование. В библиотеке можно не только почитать новую книгу или свежую прессу, но и принять участие в мастер-классе, посмотреть кино, посетить виртуальный музей или выставку, а также пройти курсы компьютерной грамотности, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

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