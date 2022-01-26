EN
23:11:14 Среда, 26 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Министр культуры и туризма Пензенской области посетил с рабочим визитом Кузнецк

17:49 | 26.01.2022 | Культура

Печать

Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков посетил с рабочим визитом Кузнецк в среду, 26 января.

Министр культуры и туризма Пензенской области посетил с рабочим визитом Кузнецк

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Руководитель ведомства встретился с главой администрации города Сергеем Златогорским, а также побывал в музыкальном колледже, детской музыкальной школе, музейно-выставочном центре, музее «Кузнецкое подворье».

В ходе встречи обсуждались вопросы капитального ремонта фасада двух зданий — музыкального колледжа и молодежного эстетического центра «Юность» — и перспективы развития музея кузнечного ремесла.

Отдельное внимание было уделено вопросу использования школьниками и студентами «Пушкинской карты», сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.

Новости партнеров
Читайте также
Управление Росгвардии по Пензенской области подвело итоги деятельности за 2021 год В Пензенской области за сутки подтверждено 220 случаев заражения коронавирусом
Жительница Засечного оформила кредит и перечислила мошенникам 330 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом
ПГУ перешел на преимущественно дистанционный режим работы В Пензенской области за сутки подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама