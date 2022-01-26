Министр культуры и туризма Пензенской области посетил с рабочим визитом Кузнецк Культура

Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков посетил с рабочим визитом Кузнецк в среду, 26 января.

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Руководитель ведомства встретился с главой администрации города Сергеем Златогорским, а также побывал в музыкальном колледже, детской музыкальной школе, музейно-выставочном центре, музее «Кузнецкое подворье».

В ходе встречи обсуждались вопросы капитального ремонта фасада двух зданий — музыкального колледжа и молодежного эстетического центра «Юность» — и перспективы развития музея кузнечного ремесла.

Отдельное внимание было уделено вопросу использования школьниками и студентами «Пушкинской карты», сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.