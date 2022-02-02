Мероприятия в рамках Года культурного наследия народов России стартуют в регионе 4 февраля Культура

Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», который пройдет в Пензе в онлайн-формате в предстоящую пятницу, 4 февраля, даст старт мероприятиям, организованным в рамках Года культурного наследия народов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Из него следует, что участников фестиваля ждет презентация экспозиции, посвященной творчеству талантливых земляков.

«Для любителей современной литературы будет проведена лекция кандидата педагогических наук, доцента, старшего методиста центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Ирины Московкиной», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что программой предусмотрено специальное мероприятие, посвященное 70-летию выхода в свет первого издания автобиографической книги Романа Гуля «Конь рыжий».

«Также зрителей ожидает премьера двух уникальных выставочных экспозиций. Первая — «Тарханы. XXI век» — будет представлена сотрудниками государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», — поясняется в сообщении, в котором отмечается, что вторая экспозиция — «Ислам в России» — является результатом сотрудничества пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и национальной библиотеки Татарстана.