Композитор Геннадий Гроссман передал в Минкультуры Пензенской области авторские сборники Культура

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Композитор, заслуженный работник культуры России Геннадий Гроссман передал в министерство культуры и туризма Пензенской области авторские сборники «Сурские мелодии» и «Вокальные и фортепианные произведения».

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В сборник «Сурские мелодии» включены, в частности, романсы и песни на стихи Михаила Лермонтова и пензенских поэтов.

Произведения, представленные в сборниках, звучали на академических вечерах, в филармонии, на сцене драмтеатра, на радио, телевидении, в концертных залах Пензенской области и других регионов России, а также за рубежом.

Сборники с автографом автора будут переданы в фонд пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, сообщается на сайте Минкультуры региона.