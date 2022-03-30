Мельниченко предложил провести в Пензенской области фестиваль белорусского кино Культура

Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил провести в регионе фестиваль белорусского кино.

Фото: Pnzreg.ru

«У нас есть прекрасные условия для проведения фестиваля белорусского кино — киноконцертный зал «Пенза», рассчитанный на 1,5 тыс. мест и оснащенный всем необходимым оборудованием. Мне кажется, подобное событие будет востребовано среди жителей Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко в ходе первого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области, которое состоялось в Бресте в среду, 30 марта.

«Также предлагаю обмениваться выступлениями театральных коллективов. Думаю, зрители будут рады, если наш творческий коллектив в ходе театрального сезона посетит Республику Беларусь, а в Пензенскую область приедут белорусские артисты», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.