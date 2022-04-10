Министр подарил пензенскому музею приобретенную в Белоруссии книгу из собрания сочинений Лескова Культура

Пенза, 10 апреля 2022. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков подарил литературному музею Пензы книгу из полного собрания сочинений писателя Николая Лескова, которую он приобрел в ходе рабочей поездки в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Собрание включает 36 томов, из которых музею достался 33-й, включающий рассказ «Юдоль», заметку «О квакереях» (постскриптум к «Юдоли»), святочный рассказ «Пустоплясы», рассказ «Дурачок», легенду «Легендарные характеры», сказку «Маланья — голова баранья», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что изданию почти 120 лет, оно было напечатано в 1903 году в Петербурге.

«Форзац содержит надпись неизвестного читателя: «Эта книга очень интересная», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что подаренную музею книгу в скором времени можно будет увидеть в экспозиции, рассказывающей о пребывании Николая Лескова в пензенском крае.