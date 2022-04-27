19:26:03 Среда, 27 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

С 1 мая изменится режим работы музея-заповедника «Тарханы»

11:21 | 27.04.2022 | Культура

Печать

Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Режим работы экспозиций государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», расположенного в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области, изменится с воскресенья, 1 мая.

С 1 мая изменится режим работы музея-заповедника «Тарханы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано на сайте учреждения культуры, первый комплекс будет работать с 9.00 до 18.00, сейчас он открыт до 16.00; второй комплекс — с 10.00 до 18.00, пока он работает до 17.00.

По субботам оба комплекса будут открыты до 20.00.

Такой режим работы будет действовать до 1 сентября.

Мельница и дом мельника открыты для посещения с 10.00 до 17.00; понедельник, вторник — выходной.

Вход на территорию музея для прогулки по паркам и садам с 1 мая по 30 сентября будет возможен до 21.00, пока же он открыт только до 17.00.

Выходной день в «Тарханах» — вторник, санитарный день — последний четверг каждого месяца.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района
Представлены еще два тома книги «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» В Пензе несовершеннолетний обвиняется в покушении на сбыт наркотиков
Александр Букарев назначен прокурором Иссинского района В Пензенской области за сутки подтвержден 131 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама