С 1 мая изменится режим работы музея-заповедника «Тарханы» Культура

Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Режим работы экспозиций государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», расположенного в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области, изменится с воскресенья, 1 мая.

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Как указано на сайте учреждения культуры, первый комплекс будет работать с 9.00 до 18.00, сейчас он открыт до 16.00; второй комплекс — с 10.00 до 18.00, пока он работает до 17.00.

По субботам оба комплекса будут открыты до 20.00.

Такой режим работы будет действовать до 1 сентября.

Мельница и дом мельника открыты для посещения с 10.00 до 17.00; понедельник, вторник — выходной.

Вход на территорию музея для прогулки по паркам и садам с 1 мая по 30 сентября будет возможен до 21.00, пока же он открыт только до 17.00.

Выходной день в «Тарханах» — вторник, санитарный день — последний четверг каждого месяца.