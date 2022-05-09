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В Пензе состоялась презентация туристического потенциала Брестской области

09:47 | 09.05.2022 | Культура

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Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Начальник отдела туризма управления спорта и туризма брестского облисполкома Елена Космач в ходе заседания круглого стола в Пензе представила туристический потенциал Брестской области.

В Пензе состоялась презентация туристического потенциала Брестской области

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Участие в мероприятии приняли сотрудники Минкультуры Пензенской области и управления культуры Пензы, а также представители санаториев, турбаз, студенческих туристско-информационных центров и другие заинтересованные лица.

Елена Космач представила вниманию собравшихся видеофильм о туристическом потенциале Брестской области и санаторно-курортном отдыхе, рассказала о наиболее востребованных турмаршрутах региона.

Участники встречи обсудили направления сотрудничества, рассмотрели вопросы развития школьного и студенческого туризма, семейного отдыха, улучшения транспортной логистики между Пензенской и Брестской областями, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

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