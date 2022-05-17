Валерий Лидин поздравил фольклорный ансамбль «Росиночка» с 30-летием Культура

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил с 30-летием фольклорный ансамбль «Росиночка», который был создан Ниной Шутовой в 1992 году.

Фото: Zspo.ru

«На протяжении многих лет педагоги и участники ансамбля трудились над сохранением уникального культурного наследия. Благодаря этому продолжают жить старинные обряды, народные песни, в которых чувствуется душа народа. За 30 лет воспитано не одно поколение людей, неравнодушных к традициям своего края», — отметил спикер Заксобрания в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в региональном парламенте во вторник, 17 мая.

Валерий Лидин также пожелал участникам ансамбля вдохновения, новых побед и достижений.

Кроме того, он вручил благодарность Законодательного собрания коллективу «Росиночки», а Нине Шутовой — почетную грамоту регионального парламента.

«Нина Дмитриевна Шутова — талантливый педагог и удивительно творческий человек, исследователь, фольклорист, патриот родного края, такими же патриотами становятся и ее ученики», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания Пензенской области.