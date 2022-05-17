18:18:17 Среда, 18 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Валерий Лидин поздравил фольклорный ансамбль «Росиночка» с 30-летием

13:42 | 17.05.2022 | Культура

Печать

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил с 30-летием фольклорный ансамбль «Росиночка», который был создан Ниной Шутовой в 1992 году.

Валерий Лидин поздравил фольклорный ансамбль «Росиночка» с 30-летием

Фото: Zspo.ru

«На протяжении многих лет педагоги и участники ансамбля трудились над сохранением уникального культурного наследия. Благодаря этому продолжают жить старинные обряды, народные песни, в которых чувствуется душа народа. За 30 лет воспитано не одно поколение людей, неравнодушных к традициям своего края», — отметил спикер Заксобрания в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в региональном парламенте во вторник, 17 мая.

Валерий Лидин также пожелал участникам ансамбля вдохновения, новых побед и достижений.

Кроме того, он вручил благодарность Законодательного собрания коллективу «Росиночки», а Нине Шутовой — почетную грамоту регионального парламента.

«Нина Дмитриевна Шутова — талантливый педагог и удивительно творческий человек, исследователь, фольклорист, патриот родного края, такими же патриотами становятся и ее ученики», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом Прокуратура выявила нарушения законодательства в управлении ЖКХ Пензы
Под Пензой охранник ТЦ похитил около 20 тыс. рублей из кошелька покупательницы До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы за кражу товара из спортивного магазина
Житель Заречного обвиняется в причинении смерти брату В Пензе горит общежитие в исправительной колонии
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама