Банк «Кузнецкий» стал генеральным партнером фестиваля Jazz May Культура

Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» стал генеральным партнером XI фестиваля джазовой музыки Jazz May, который пройдет в Пензе в предстоящие выходные, 21 и 22 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

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«Традиционно банк «Кузнецкий» выступает генеральным партнером яркого события весны [...] и приглашает всех жителей и гостей города посетить Jazz May, который много лет собирает семьи, компании друзей, чтобы приятно провести выходные», — отмечается в пресс-релизе.

Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа — как в залах «Пензаконцерта», так и на открытой площадке на Юбилейной площади, где уже расстелили живой газон, ставший неизменным атрибутом Jazz May.

В ККЗ «Пенза» 21 мая пройдет парад биг-бендов, участие в котором примут оркестр «Биг-бенд «Саранск» и джаз-оркестр тольяттинской филармонии; 22 мая выступит большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.