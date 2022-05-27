14:40:35 Пятница, 27 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в Пензенской области 3 и 4 июня

11:54 | 27.05.2022 | Культура

Печать

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в Пензе и Белинском 3 и 4 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в Пензенской области 3 и 4 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в пятницу, 3 июня, в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова откроется выставка «Рыцарь русской литературы», на которой будут представлены графические работы народного художника РСФСР Бориса Лебедева из серии «В.Г. Белинский в жизни».

Там же пройдет круглый стол «В.Г. Белинский — личность в истории» с участием представителей российских музеев, пензенских краеведов, филологов, исследователей творчества и биографии критика.

В литературном музее Пензы состоится премьера фильма-экскурсии «Петербургские адреса Виссариона Белинского», созданного сотрудниками объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области во время специальной поездки в Санкт-Петербург. Показ фильма запланирован на 15.00, вход свободный.

В субботу, 4 июня, мероприятия пройдут на территории музея-усадьбы В.Г. Белинского. Гости попадут в импровизированный уездный город XIX века. Посетители смогут прогуляться по саду, увидеть убранство дома, где рос будущий критик, и здание учебного заведения, где он читал свои первые книги.

Главная сцена впервые будет размещена во дворе — перед мемориальным домом. Деревянная веранда и окна гостиной станут естественной декорацией. На этой площадке состоится торжественное открытие праздника, а также пройдет церемония награждения лауреатов премии в области литературной и театральной критики «Я в мире боец».

Новости партнеров
Читайте также
Стартовал очередной этап реконструкции набережной реки Суры в Пензе Директором МТС в Пензенской области назначен Руслан Никитенко
В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом Владимир Полукаров поздравил клуб «Ровесники» с 25-летием
В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама