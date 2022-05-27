Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в Пензенской области 3 и 4 июня Культура

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в Пензе и Белинском 3 и 4 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Так, в пятницу, 3 июня, в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова откроется выставка «Рыцарь русской литературы», на которой будут представлены графические работы народного художника РСФСР Бориса Лебедева из серии «В.Г. Белинский в жизни».

Там же пройдет круглый стол «В.Г. Белинский — личность в истории» с участием представителей российских музеев, пензенских краеведов, филологов, исследователей творчества и биографии критика.

В литературном музее Пензы состоится премьера фильма-экскурсии «Петербургские адреса Виссариона Белинского», созданного сотрудниками объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области во время специальной поездки в Санкт-Петербург. Показ фильма запланирован на 15.00, вход свободный.

В субботу, 4 июня, мероприятия пройдут на территории музея-усадьбы В.Г. Белинского. Гости попадут в импровизированный уездный город XIX века. Посетители смогут прогуляться по саду, увидеть убранство дома, где рос будущий критик, и здание учебного заведения, где он читал свои первые книги.

Главная сцена впервые будет размещена во дворе — перед мемориальным домом. Деревянная веранда и окна гостиной станут естественной декорацией. На этой площадке состоится торжественное открытие праздника, а также пройдет церемония награждения лауреатов премии в области литературной и театральной критики «Я в мире боец».