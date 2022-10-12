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Денис Санталов подарил картину «Старая Пенза. Базарный день» областной библиотеке

18:02 | 12.10.2022 | Культура

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Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. Преподаватель пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого, член Союза художников России Денис Санталов подарил областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова свою картину «Старая Пенза. Базарный день». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Денис Санталов подарил картину «Старая Пенза. Базарный день» областной библиотеке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полотно пополнило арт-галерею учреждения культуры.

По словам автора, в результате работы над картиной получилось совсем не то, что задумывалось изначально.

«Заказали мне написать рынок советского времени, а я не смог, получился рынок начала XVIII века. Нынешняя Московская, Спасская проезжая башня и таможня. Ложки продают. Вот так вот возами привозили и продавали», — отметил он.

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