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В Пензе 16 декабря состоится концерт, посвященный 140-летию музыкального колледжа

17:42 | 12.12.2022 | Культура

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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Концерт, посвященный 140-летию пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского, состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящую пятницу, 16 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры и туризма.

В Пензе 16 декабря состоится концерт, посвященный 140-летию музыкального колледжа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что в мероприятии примут участие ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Александр Занорин и проректор Вячеслав Бондаренко, ректор Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки Юрий Гуревич, профессора Александр Рыбин и Ирина Лежнева, а также аспирант Янь Боцзинь.

Кроме того, среди почетных гостей будут педагоги-ветераны, выпускники и гости колледжа.

На сцене выступят академический хор, камерный оркестр, оркестр народных инструментов, народный хор, духовой оркестр и Анастасия Карачарова.

Зрители услышат музыкальные сочинения разных эпох и жанров.

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