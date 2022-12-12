В Пензе 16 декабря состоится концерт, посвященный 140-летию музыкального колледжа
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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Концерт, посвященный 140-летию пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского, состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящую пятницу, 16 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры и туризма.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Отмечается, что в мероприятии примут участие ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Александр Занорин и проректор Вячеслав Бондаренко, ректор Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки Юрий Гуревич, профессора Александр Рыбин и Ирина Лежнева, а также аспирант Янь Боцзинь.
Кроме того, среди почетных гостей будут педагоги-ветераны, выпускники и гости колледжа.
На сцене выступят академический хор, камерный оркестр, оркестр народных инструментов, народный хор, духовой оркестр и Анастасия Карачарова.
Зрители услышат музыкальные сочинения разных эпох и жанров.