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Пензенский «Кукольный дом» примет участие в «Больших гастролях»

12:20 | 29.01.2023 | Культура

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Пенза, 29 января 2023. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом» вошел в число участников всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ по программе «Большие гастроли».

Пензенский «Кукольный дом» примет участие в «Больших гастролях». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сентябре 2023 года пензенские актеры представят на сцене калужского театра кукол свои лучшие спектакли: «Как лиса медведя обманывала», «Играем Дюймовочку», «Знаменитый утенок Тим», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

В нем добавляется, что в рамках обменных гастролей жители Пензы увидят спектакли калужского театра кукол.

«Пензенский театр «Кукольный дом» уже принимал участие в программе «Большие гастроли» в 2020 и 2021 годах», — отмечается в тексте.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории страны и включает две масштабные федеральные программы: «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов).

В 2023 году «Большие гастроли» состоятся в 79 регионах и 136 городах и населенных пунктах РФ. В зарубежном направлении примут участие семь стран.

Планируется провести 271 гастрольный тур. В программе примут участие 247 театров.

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