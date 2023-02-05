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В пензенском драмтеатре состоялась первая премьера 2023 года

10:36 | 05.02.2023 | Культура

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Пенза, 5 февраля 2023. PenzaNews. Сказка «Не хочу быть собакой» по пьесе современных драматургов Сергея Белова и Сергея Куваева стала первой премьерой 2023 года в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

В пензенском драмтеатре состоялась первая премьера 2023 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый показ спектакля состоялся на малой сцене в минувшую субботу, 4 февраля.

«Забавную и поучительную сказку поставил заслуженный артист России Василий Конопатин. Яркую декорацию придумал главный художник театра Олег Авдонин, красочные и выразительные костюмы героев нарисовала Марина Смельчакова, веселую музыку к песням [...] сочинил композитор, заведующий музыкальной частью театра Александр Корольков, а танцы и подтанцовки сделал хореограф Глеб Шустов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте драмтеатра.

В нем добавляется, что в роли Петуха выступил Роман Романьков, Кота сыграл Андрей Кулаев, а собаку Мотю — Даниил Трушников.

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