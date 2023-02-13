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Пензенская картинная галерея объявила о запуске проекта «В гостях у реставратора»

12:04 | 13.02.2023 | Культура

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Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого запустит новый культурно-просветительский проект «В гостях у реставратора». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Пензенская картинная галерея объявила о запуске проекта «В гостях у реставратора». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реставратор первой категории Ольга Карасева покажет экскурсантам специальное оборудование, с помощью которого происходит процесс «оздоровления» картин. На примере полотна XIX века она расскажет о своей работе, а именно: как проходит процесс реставрации, с какими трудностями сталкиваются даже самые опытные реставраторы, об особенностях работы с конкретным произведением искусства», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что участники экскурсии с помощью микроскопа смогут увидеть повреждения красочного слоя картины и изучить состояние холста.

Из сообщения следует, что первая экскурсия состоится 17 февраля, необходима предварительная запись.

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