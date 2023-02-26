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Экспозиция «Пензенская земля – русской литературе» будет доступна на цифровой платформе «Артефакт»

12:34 | 26.02.2023 | Культура

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Пенза, 26 февраля 2023. PenzaNews. Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области с экспозицией «Пензенская земля – русской литературе» вошло в число победителей конкурсного отбора на создание мультимедиагидов с технологией дополненной реальности, проведенного в рамках национального проекта «Культура».

Экспозиция «Пензенская земля – русской литературе» будет доступна на цифровой платформе «Артефакт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2023 году будет создано не менее 67 мультимедиагидов из представленного перечня. Для реализации проекта будет использована цифровая платформа «Артефакт», — говорится в сообщении Минкультуры России.

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, работа по созданию мультимедиагида будет проводиться сотрудниками музея совместно с представителями редакции «Артефакт».

«Артефакт» расскажет много интересных фактов, покажет детали музейных предметов, процесс реставрации картин и их предыдущие версии», — отмечается в тексте.

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