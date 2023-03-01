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Объявлен старт приема заявок на премию имени М.Ю. Лермонтова

13:30 | 01.03.2023 | Культура

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Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Государственный музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области, объявил о старте приема заявок на премию имени М.Ю. Лермонтова, претендовать на которую могут молодые писатели, поэты, музыканты, художники и переводчики.

Объявлен старт приема заявок на премию имени М.Ю. Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, размещенному на сайте учреждения культуры, объем произведения, выдвинутого на соискание премии, не ограничен, при этом автору должно быть от 18 до 35 лет. Прием документов будет завершен 1 июня.

Общий фонд премии составляет 100 тыс. рублей. Число лауреатов не носит фиксированного характера.

Награждение состоится во время проведения всероссийского лермонтовского праздника в «Тарханах». Лауреатам будут вручены дипломы и денежные вознаграждения.

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