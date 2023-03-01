Объявлен старт приема заявок на премию имени М.Ю. Лермонтова Культура

Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Государственный музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области, объявил о старте приема заявок на премию имени М.Ю. Лермонтова, претендовать на которую могут молодые писатели, поэты, музыканты, художники и переводчики.

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Согласно положению, размещенному на сайте учреждения культуры, объем произведения, выдвинутого на соискание премии, не ограничен, при этом автору должно быть от 18 до 35 лет. Прием документов будет завершен 1 июня.

Общий фонд премии составляет 100 тыс. рублей. Число лауреатов не носит фиксированного характера.

Награждение состоится во время проведения всероссийского лермонтовского праздника в «Тарханах». Лауреатам будут вручены дипломы и денежные вознаграждения.