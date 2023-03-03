В Пензенской области впервые пройдет региональный музыкальный конкурс «Универвидение» Культура

Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Региональный музыкальный конкурс «Универвидение»впервые пройдет на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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Организаторами конкурса выступили центр культурного развития «Дом офицеров» и представители вузов.

Согласно положению, принять участие в творческом состязании смогут студенты в возрасте от 16 до 26 лет, чьи достижения в музыкальном направлении за период обучения в высшем учебном заведении подтверждены наградами региональных, межрегиональных, всероссийских, вузовских конкурсов и фестивалей студенческого творчества.

Прием заявок продлится до 31 марта.

7 апреля состоятся конкурсные прослушивания и объявление результатов заочного этапа.

Финал запланирован на 21 апреля. Он состоится в большом зале ЦКР «Дом офицеров».

Победитель представит Пензенскую область во всероссийском национальном музыкальном проекте «Универвидение».