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В губернаторском доме Пензы начала работу выставка, посвященная материнству

13:04 | 04.03.2023 | Культура

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Пенза, 4 марта 2023. PenzaNews. Выставка «Главное слово в каждой судьбе. Образ матери в искусстве» начала работу в губернаторском доме Пензы в минувшую пятницу, 3 марта.

В губернаторском доме Пензы начала работу выставка, посвященная материнству

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«В искусстве есть великие, вечные темы. Одной из них является тема материнства, которая издавна вдохновляла на творчество многих художников. В экспозицию мы отобрали более 50 живописных полотен. Они показывают трепетное ожидание, единение с малышом, его взросление и первые шаги. Есть работы, раскрывающие и обратную сторону материнства, сложную и печальную», — прокомментировал директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Среди тех, кто посетил открытие выставки, был митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Он отметил, что экспозиция воодушевляет, вызывает чувство уважения к матери.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, ознакомиться с выставкой, на которой представлены живопись, скульптура, графика, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства, можно до конца мая.

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