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В Пензе 13 марта состоится презентация детской книги «Добрые сказки бабушки Веры»

17:48 | 09.03.2023 | Культура

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Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Презентация детской книги «Добрые сказки бабушки Веры», автором которой является начальник управления культуры Пензы, председатель регионального отделения Союза российских писателей Вера Фейгина, состоится в библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящий понедельник, 13 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе 13 марта состоится презентация детской книги «Добрые сказки бабушки Веры». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Издание, вышедшее в свет тиражом 2 тыс. экземпляров, будет представлено в литературном сообществе города в формате ток-шоу», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители узнают детали о создании книги и услышат короткие истории о семейных ценностях в авторском исполнении.

«В этот день книги автора будут переданы в городские библиотеки», — отмечается в сообщении.

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