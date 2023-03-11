Онлайн-трансляция спектакля пензенского драмтеатра будет организована в рамках нацпроекта Культура

Пенза, 11 марта 2023. PenzaNews. Спектакль пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского «Мертвые души» вошел в число 39 значимых мероприятий, отобранных для проведения онлайн-трансляций на портале Культура.рф в рамках национального проекта «Культура». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Спектакль поставил в ноябре 2021 года режиссер Кирилл Заборихин, постановка осуществлена на средства гранта правительства Российской Федерации. Главную роль Павла Ивановича Чичикова исполняет художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков», — напоминается в тексте.

В нем отмечается, что в настоящее время «Мертвые души» являются одним из наиболее популярных спектаклей драмтеатра: он прошел с аншлагами уже более 20 раз.

«Трансляция спектакля непосредственно из зала театра запланирована на 17 мая 2023 года», — уточняется в сообщении.