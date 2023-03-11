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Президентский фонд культурных инициатив поддержит реализацию четырех творческих проектов в Пензенской области

12:32 | 11.03.2023 | Культура

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Пенза, 11 марта 2023. PenzaNews. Четыре творческих проекта, реализация которых запланирована на территории Пензенской области, получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам первого в 2023 году конкурсного отбора заявок.

Президентский фонд культурных инициатив поддержит реализацию четырех творческих проектов в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего по итогам конкурса отмечен 881 творческий проект из 83 регионов. Общая сумма поддержки составит 3 млрд. 695 млн. 486 тыс. 371 рубль. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3 млрд. 721 млн. 197 тыс. 335 рублей.

Согласно сведениям, размещенным на сайте фонда, в Пензенской области максимальный грант — 2 млн. 991 тыс. 940 рублей — будет выделен на проект «Прочувство-4. Мирняк».

464 тыс. рублей составит размер поддержки проекта «Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Zа казачество».

На проведение летнего фестиваля иммерсивного чтения «Сказка – улицам города» будет направлено 459 тыс. 510,8 рубля.

94 тыс. 230 рублей составит грант на функционирование мультстудии «Ожившие сказки Сурского края». Это самая маленькая заявка, претендовавшая на поддержку и вошедшая в список проектов-победителей. Предполагается, что 20 юных мультипликаторов изучат технику написания сценария, узнают виды предметной анимации, основные техники создания мультипликационных фильмов.

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