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Олег Мельниченко оценил обновленный облик здания пензенского ТЮЗа

17:46 | 23.03.2023 | Культура

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Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко оценил обновленный облик здания пензенского театра юного зрителя, капитальный ремонт которого проведен в рамках реализации национального проекта «Культура».

Олег Мельниченко оценил обновленный облик здания пензенского ТЮЗа

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона осмотрел технические помещения, гримерные, фойе и зрительный зал.

Он отметил,что ТЮЗ необходим для всестороннего развития юных жителей региона, их культурного просвещения.

«Пенза — город театральный. У нас есть драматический театр, но, конечно, должен быть и нормальный театр юного зрителя. Пензенский ТЮЗ стал современным, поменялось оборудование для сцены, видно, что артисты довольны. А в театре главные — артисты и зрители, если они довольны, значит, все хорошо. Уверен, что спектакли, которые будут здесь проводиться, вызовут живой интерес у ребят», — сказал Олег Мельниченко, комментируя увиденное.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе капитального ремонта выполнено усиление несущих конструкций здания, отремонтированы кровля, фасад, зрительный зал, сцена и другие помещения. Установлены новые окна и двери, модернизирована инженерно-техническая инфраструктура, смонтированы современные системы пожаротушения и видеонаблюдения. Помимо этого, благоустроена прилегающая территория.

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