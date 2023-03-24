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В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

10:03 | 24.03.2023 | Культура

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Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, состоялось в пензенской областной филармонии в минувший четверг, 23 марта.

В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В качестве гостей на него были приглашены руководители и сотрудники областных и муниципальных учреждений культуры.

«Сейчас время не очень простое, и, мне кажется, вы находитесь на самой передовой, потому что являетесь настройщиками эмоционального и духовного состояния общества, что сегодня самое главное. От вас зависит, какими будем мы и те, кто идет за нами, — дети. Считаю, что люди, максимально наполненные жизненной энергией, — именно работники культуры», — сказала заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина, обращаясь к присутствующим.

С профессиональным праздником собравшихся также поздравили заместитель председателя Законодательного собрания региона Павел Куликов и министр культуры и туризма области Сергей Бычков.

В ходе мероприятия состоялось награждение отличившихся работников отрасли.

Затем на сцене были показаны творческие номера, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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