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В Пензе начала работу интерактивная выставка, посвященная Сергею Рахманинову

10:02 | 02.04.2023 | Культура

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Пенза, 2 апреля 2023. PenzaNews. Интерактивная выставка «Сергей Рахманинов: «Я русский композитор», посвященная 150-летию со дня рождения композитора, начала работу в пензенской областной филармонии в минувшую субботу, 1 апреля.

В Пензе начала работу интерактивная выставка, посвященная Сергею Рахманинову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, экспозиция подготовлена Российским национальным музеем музыки при поддержке Минкультуры РФ.

«Проект создан посредством научно-вспомогательных материалов и музейных предметов в виде копий отдельных печатных изображений, представленных на 20 планшетах. Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что ознакомиться с выставкой в стенах филармонии можно будет до конца апреля.

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