В Пензенской области планируют развивать корпоративный туризм Культура

Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Корпоративный туризм планируется развивать на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«В Пензе этим займутся в центре культурного развития «Дом офицеров» совместно с туристско-информационным центром», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что первый корпоративный тур состоится в предстоящую субботу, 8 апреля.

Из сообщения следует, что в настоящее время корпоративным клиентам готовы предложить однодневные поездки по маршрутам: «Пенза — Никольск — эрзянское село Карамалы — Пенза», «Пенза — Наровчат — Сканово — Пенза», «Пенза — Белинский — Поим — Пенза», «Пенза — Радищево (тихвинская ярмарка) — Аблязово — Пенза», «Пенза — Кувака — «Белая гора» (музей татарского быта) — Пенза», «Пенза — Сердобск — Куракино — Пенза», «Пенза — Елюзань — Пенза», «Пенза — Рамзай (скульптурный парк «Легенда) — Мокшан — Пенза».

«Также будут предложены поездки на крупные областные мероприятия, включенные в региональный календарь событий», — отмечается в тексте.