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Гала-концерт фестиваля «Пензенские ласточки» состоится 15 апреля

16:27 | 14.04.2023 | Культура

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Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Гала-концерт VI фестиваля «Пензенские ласточки» состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящую субботу, 15 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Гала-концерт фестиваля «Пензенские ласточки» состоится 15 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участие в нем примут творческие коллективы и сольные исполнители — обладатели гран-при, лауреаты I степени международных, всероссийских конкурсов, фестивалей, выставочных проектов, проводимых за пределами Пензенской области в 2022 году», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что участники фестиваля будут награждены в номинациях «Инструментальное творчество», «Изобразительное искусство», «Оригинальный жанр», «Театральное творчество», «Вокал» и «Хореографическое творчество».

«Церемония награждения пройдет на главной концертной площадке киноконцертного зала «Пенза» на традиционном параде победителей», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что перед началом концерта в фойе будет работать выставка художественных работ лауреатов.

«Вход на мероприятие свободный», — говорится в пресс-релизе.

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