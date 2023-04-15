В Пензе начала работу выставка «Археологическое наследие античного мира» Культура

Пенза, 15 апреля 2023. PenzaNews. Выставка «Археологическое наследие античного мира. Из собрания пензенского краеведческого музея» начала работу в музее В.О. Ключевского.

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«Материалы выставки [...] были привезены более 100 лет назад из мест раскопок причерноморских античных полисов пензенскими коллекционерами, деятелями науки и культуры, среди которых были и члены пензенской ученой архивной комиссии. Большинство экспонатов обнаружено во время раскопок на месте столицы Боспорского царства — Пантикапея (ныне город Керчь)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем уточняется, что в экспозицию вошли предметы культа из стекла и гипса, посуда различных форм и назначений, керамические светильники, терракотовые статуэтки, а также документы из фондов государственного архива региона, рассказывающие об истории поступления материалов раскопок в коллекцию пензенской учетной архивной комиссии.

«Впервые в Пензе в рамках одной выставки ее посетители смогут познакомиться со столь масштабной коллекцией античных предметов», — подчеркивается в тексте.

В сообщении отмечается, что выставка будет работать до конца мая.