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Пенза примет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» 21–23 апреля

13:30 | 16.04.2023 | Культура

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Пенза, 16 апреля 2023. PenzaNews. Пенза 21–23 апреля примет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица», который в 2023 году пройдет в шести городах.

Пенза примет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» 21–23 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается на сайте всероссийского проекта, целью фестиваля является привлечение внимания жителей страны к вкладу русского зарубежья в мировую культуру, напоминание им о роли родного города в судьбах выдающихся соотечественников-эмигрантов.

Согласно афише, центральным событием станет открытие уличной фотовыставки «Русское зарубежье в фотопортретах». В ее основу легли снимки выдающихся представителей русского зарубежья 1920–1930 годов, сделанные мастером фотопортрета Петром Шумовым. Среди героев фотовыставки — Иван Мозжухин и Александр Куприн.

Также подготовлена культурно-просветительская программа.

Гости фестиваля смогут посетить лекции «Доверенный летописец эпохи: литературное наследие Александра Солженицына», «Уроженец пензенской земли А.А. Архангельский и традиции хорового пения русского зарубежья» и «Костер пылающий»: приключения кинозвезды дореволюционного кино Ивана Мозжухина за границей».

Кроме того, состоится два больших концерта. Хоровую музыку композитора Александра Архангельского исполнит архиерейский хор Пензенской епархии. К юбилею композиторов Николая Черепнина и Сергея Рахманинова прозвучат вокальные композиции в исполнении артистов молодежной оперной программы Большого театра.

Помимо этого, в программу фестиваля включены спектакли «Чума на оба ваши дома» и «День человеческий».

Запланированы пешеходные экскурсии «В Пензе вся история России».

Регистрация на мероприятия фестиваля доступна на официальном сайте проекта.

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