Тамара Мельникова заняла пост президента музея-заповедника «Тарханы», директором назначена Юлия Печникова
Печать
Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат государственной премии России в области литературы и искусства, лауреат премии правительства РФ в области культуры Тамара Мельникова, которая являлась бессменным руководителем расположенного в Пензенской области государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» с 1979 года, заняла пост президента музея. Соответствующая информация размещена на сайте федерального государственного бюджетного учреждения культуры.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Должность директора заняла Юлия Печникова. Приказ о ее назначении подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Назначить Печникову Юлию Викторовну на должность директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» с 31 марта 2023 года», — говорится в документе.
«Основание: трудовой договор от 30 марта 2023 года [...] с руководителем государственного учреждения», — добавляется в приказе.