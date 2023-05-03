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Тамара Мельникова заняла пост президента музея-заповедника «Тарханы», директором назначена Юлия Печникова

12:01 | 03.05.2023 | Культура

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Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат государственной премии России в области литературы и искусства, лауреат премии правительства РФ в области культуры Тамара Мельникова, которая являлась бессменным руководителем расположенного в Пензенской области государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» с 1979 года, заняла пост президента музея. Соответствующая информация размещена на сайте федерального государственного бюджетного учреждения культуры.

Тамара Мельникова заняла пост президента музея-заповедника «Тарханы», директором назначена Юлия Печникова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Должность директора заняла Юлия Печникова. Приказ о ее назначении подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Назначить Печникову Юлию Викторовну на должность директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» с 31 марта 2023 года», — говорится в документе.

«Основание: трудовой договор от 30 марта 2023 года [...] с руководителем государственного учреждения», — добавляется в приказе.

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