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Фестиваль Jazz May пройдет в Пензе 20 и 21 мая

10:01 | 05.05.2023 | Культура

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Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. XII международный фестиваль Jazz May состоится в Пензе в субботу и воскресенье, 20 и 21 мая.

Фестиваль Jazz May пройдет в Пензе 20 и 21 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, на Юбилейной площади в течение двух дней с 12.00 до 18.00 будет проходить марафон джазовых исполнителей. В нем примут участие учащиеся музыкальных учреждений, а также коллективы из Пензенской области и других регионов.

В частности, в субботу совместную программу представят пензенский эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» и музыканты луганской академической филармонии Алексей Лисицын и Андрей Радченко, в воскресенье на сцене выступит ансамбль Minimal Groove Band из Белоруссии.

Посещение открытой площадки на Юбилейной площади будет бесплатным.

Помимо этого, будут организованы концерты в ККЗ «Пенза». 20 мая на сцене выступят джазовые исполнители Юлиана Рогачева и Захар Мироненко под аккомпанемент квартета Алексея Чернакова, 21 мая — государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Билеты уже появились в продаже. Приобрести их можно в том числе по «Пушкинской карте».

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