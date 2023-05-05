03:37:37 Суббота, 6 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе стартовал культурно-просветительский проект «Православная библиотека на колесах»

17:04 | 05.05.2023 | Культура

Печать

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. Реализация культурно-просветительского проекта «Православная библиотека на колесах», организованного областной библиотекой имени М.Ю. Лермонтова, стартовала в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе стартовал культурно-просветительский проект «Православная библиотека на колесах». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В день старта проекта были организованы сразу две площадки: у входа в библиотеку в микрорайоне Арбеково и на территории санатория имени В.В. Володарского. Сотрудники библиотеки подготовили специальную культурно-просветительскую программу для детей и молодежи», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители библиомобиля познакомились с тематической выставкой книг, а также приняли участие в викторине и мастер-классе по чтению на старославянском языке.

«Следующую выездную площадку библиомобиля с культурно-просветительским проектом «Православная библиотека на колесах» планируется организовать на территории санатория «Березовая роща», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что итог серии мероприятий будет подведен в библиотеке в рамках XVIII православного книжного фестиваля, который состоится 24 мая.

Новости партнеров
Читайте также
В Бессоновском районе мужчина угрожал убить дочь, возбуждено уголовное дело В Пензенской области за сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом
Телефонные мошенники выманили у жителя Пензенской области более 1,5 млн. рублей В Городищенском районе директор школы оштрафован за невыплату педагогам стимулирующих выплат
Житель Пензы обвиняется в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама