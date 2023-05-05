В Пензе стартовал культурно-просветительский проект «Православная библиотека на колесах» Культура

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. Реализация культурно-просветительского проекта «Православная библиотека на колесах», организованного областной библиотекой имени М.Ю. Лермонтова, стартовала в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«В день старта проекта были организованы сразу две площадки: у входа в библиотеку в микрорайоне Арбеково и на территории санатория имени В.В. Володарского. Сотрудники библиотеки подготовили специальную культурно-просветительскую программу для детей и молодежи», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители библиомобиля познакомились с тематической выставкой книг, а также приняли участие в викторине и мастер-классе по чтению на старославянском языке.

«Следующую выездную площадку библиомобиля с культурно-просветительским проектом «Православная библиотека на колесах» планируется организовать на территории санатория «Березовая роща», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что итог серии мероприятий будет подведен в библиотеке в рамках XVIII православного книжного фестиваля, который состоится 24 мая.