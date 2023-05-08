Представители общественных организаций Пензы посетили драмтеатр Культура

Пенза, 8 мая 2023. PenzaNews. Представители общественных организаций Пензы на благотворительной основе посетили областной драматический театр имени А.В. Луначарского в минувшее воскресенье, 7 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте учреждения культуры, в их числе были члены организации «Дети войны», активисты Союза пенсионеров России, Движения женщин России, подопечные управлений соцзащиты всех районов Пензы, Российского фонда милосердия и здоровья, участники клуба любителей скандинавской ходьбы и многие другие.

«На малой сцене около сотни человек стали участниками беседы о прошлом и настоящем пензенского драматического театра, которую специально для них провел руководитель литературно-драматургической части Виталий Соколов. А потом более 450 ветеранов бесплатно посмотрели в большом зале спектакль по пьесе Константина Симонова «Так и будет» — лирическую историю о том, как в конце Великой Отечественной войны люди заново привыкали к мирной жизни и вновь учились любить», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подобные благотворительные акции проводятся в пензенском драмтеатре регулярно.

«За эти годы тысячи пожилых людей получили возможность приобщиться к театральному искусству», — подчеркивается в сообщении.