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В пензенский музей одной картины доставили «Ворону в павлиньих перьях»

11:23 | 11.05.2023 | Культура

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Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Произведение фламандского художника Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях» доставлено из Пушкинского музея в пензенский музей одной картины. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В пензенский музей одной картины доставили «Ворону в павлиньих перьях». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отмечу, что в нашем музее впервые за всю его историю будет выставлена анималистичная картина XVII века. Чаще всего пензенцам показывали портретную живопись, натюрморты, пейзажи и многое другое, а вот животных еще не было. Полотно будет радовать пензенцев полгода. Руководству нашего музея пришлось приложить большие усилия, чтобы «добыть» такую редкую картину, убедить Пушкинский музей доставить ее к нам», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 10 мая.

Он добавил, что в музее была проведена реконструкция, а также закуплено «современное оборудование, которое позволит полностью погрузиться в атмосферу произведения».

«Картину можно будет увидеть в ближайшее время. Уверен, что произведение не оставит никого равнодушным», — отметил Олег Мельниченко.

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