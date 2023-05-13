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Пензенский драмтеатр представит «Мертвые души» на фестивале имени Н.Х. Рыбакова

10:03 | 13.05.2023 | Культура

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Пенза, 13 мая 2023. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского представит спектакль «Мертвые души» на XVI межрегиональном театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова в Тамбове в предстоящее воскресенье, 14 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

Пензенский драмтеатр представит «Мертвые души» на фестивале имени Н.Х. Рыбакова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главную роль Павла Ивановича Чичикова исполняет народный артист России, художественный руководитель театра Сергей Казаков, который номинирован на премию «Актер России», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что театр уже трижды успешно участвовал в мероприятии: в 2014 году народная артистка России Галина Репная завоевала премию «Актриса России» за роль матери семейства Арины Петровны в спектакле «Господа Головлевы», в 2017-м Галина Репная и заслуженная артистка России Наталья Старовойт стали лауреатами в номинации «Лучший актерский дуэт» за работу в спектакле «Путь левой руки», а в 2018-м спектакль «В зале есть врач?» был удостоен специального приза дирекции фестиваля.

«Итоги фестиваля и имена победителей будут объявлены на торжественном закрытии фестиваля 19 мая», — уточняется в сообщении.

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