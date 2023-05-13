Пензенский драмтеатр представит «Мертвые души» на фестивале имени Н.Х. Рыбакова Культура

Пенза, 13 мая 2023. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского представит спектакль «Мертвые души» на XVI межрегиональном театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова в Тамбове в предстоящее воскресенье, 14 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главную роль Павла Ивановича Чичикова исполняет народный артист России, художественный руководитель театра Сергей Казаков, который номинирован на премию «Актер России», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что театр уже трижды успешно участвовал в мероприятии: в 2014 году народная артистка России Галина Репная завоевала премию «Актриса России» за роль матери семейства Арины Петровны в спектакле «Господа Головлевы», в 2017-м Галина Репная и заслуженная артистка России Наталья Старовойт стали лауреатами в номинации «Лучший актерский дуэт» за работу в спектакле «Путь левой руки», а в 2018-м спектакль «В зале есть врач?» был удостоен специального приза дирекции фестиваля.

«Итоги фестиваля и имена победителей будут объявлены на торжественном закрытии фестиваля 19 мая», — уточняется в сообщении.