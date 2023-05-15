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В «Спутнике» прошел мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат»

11:02 | 15.05.2023 | Культура

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Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат» состоялся на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в минувшее воскресенье, 14 мая.

В «Спутнике» прошел мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, участниками мероприятия, прошедшего под девизом: «В единстве наша сила!», стали представители нескольких регионов.

Организаторами выступили региональная общественная организация «Областной центр мордовской культуры», мордовская (эрзяно-мокшанская) национально-культурная автономия города Пензы и дом народного творчества.

Для гостей праздника была организована выставка-ярмарка национальных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. Состоялась дегустация блюд национальной кухни.

На сцене была показана большая концертная программа. Выступили фолк-группа «Ладица», ансамбли «Шабрат», «Мордовочка», «Умарина», «Ялгат», «Играй, гармонь», солисты Алена Кудинова и Ксения Федина, а также представители национально-культурных автономий Пензенской области.

Помимо этого, зрители познакомились с творчеством артистов из Мордовии. В их числе — ансамбль «Мерема», солист Артем Мамаев, коллектив «Варма» и специальный гость праздника — фольклорный ансамбль имени Г.И. Сураева-Королева «Келу».

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