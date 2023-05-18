Банк «Кузнецкий» стал генеральным партнером фестиваля Jazz May в Пензе Культура

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» стал генеральным партнером XII международного фестиваля Jazz May, который пройдет в Пензе в предстоящие выходные, 20 и 21 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Горожан ожидает колоритный праздник. Зрителей порадуют многогранная культурная программа, мастер-классы, тематические фотозоны, новые декорации и красивая музыка», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что программа фестиваля Jazz May на Юбилейной площади предусматривает марафон джазовых исполнителей, в воскресенье специальным гостем мероприятия станет ансамбль Minimal Groove Band из Белоруссии.

«По вечерам в киноконцертном зале «Пенза» пройдут концерты джазовой музыки», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что 20 мая на сцене выступят джазовые исполнители Юлиана Рогачева и Захар Мироненко под аккомпанемент квартета Алексея Чернакова, 21 мая — государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, учреждение много лет поддерживает Jazz May, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к музыке и интересно провести время всей семьей.

«И мы очень рады, что с каждым годом у фестиваля появляется все больше поклонников не только в нашем регионе, но и по всей стране», — сказал Михаил Дралин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.