18:05:30 Четверг, 18 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Музей одной картины в Пензе оснастили современным оборудованием

17:33 | 18.05.2023 | Культура

Печать

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Расположенный в исторической части Пензы музей одной картины имени Г.В. Мясникова, с момента создания которого в 2023 году исполнилось 40 лет, оснащен современным оборудованием.

Музей одной картины в Пензе оснастили современным оборудованием

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«В юбилейный год по решению губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко музей полностью переоснастили мультимедийным оборудованием. На эти цели было выделено почти 20 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В нем поясняется, что в здании установлены пять проекторов, позволяющих демонстрировать панорамное видео, смонтированы постановочное и интерьерное освещение, системы звукоусиления, управления и автоматизации шоу, заменена одежды сцены, помещение оснащено системой микроклимата.

«Теперь экспозиционное пространство обладает одной из самых современных в России систем аудиовизуального проецирования. Перед зрителем разворачивается самое настоящее видеосветовое шоу, которое переносит его в эпоху и атмосферу художника, презентуемого полотна», — отмечается в тексте.

Из него следует, что за 40 лет в музее одной картины демонстрировалось 24 полотна выдающихся художников из коллекций крупных российских музеев, за эти годы учреждение посетили более 1 млн. зрителей.

«После модернизации в музее представлено полотно из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — картина Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях», — уточняется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Гендиректор подрядной организации оштрафован за срыв сроков установки модульных конструкций в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в Кузнецке
В Сердобске подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты Банк «Кузнецкий» стал генеральным партнером фестиваля Jazz May в Пензе
В прокуратуре Пензенской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и терроризму В Пензе мужчина угрожал убить дочь, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама