Музей одной картины в Пензе оснастили современным оборудованием Культура

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Расположенный в исторической части Пензы музей одной картины имени Г.В. Мясникова, с момента создания которого в 2023 году исполнилось 40 лет, оснащен современным оборудованием.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«В юбилейный год по решению губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко музей полностью переоснастили мультимедийным оборудованием. На эти цели было выделено почти 20 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В нем поясняется, что в здании установлены пять проекторов, позволяющих демонстрировать панорамное видео, смонтированы постановочное и интерьерное освещение, системы звукоусиления, управления и автоматизации шоу, заменена одежды сцены, помещение оснащено системой микроклимата.

«Теперь экспозиционное пространство обладает одной из самых современных в России систем аудиовизуального проецирования. Перед зрителем разворачивается самое настоящее видеосветовое шоу, которое переносит его в эпоху и атмосферу художника, презентуемого полотна», — отмечается в тексте.

Из него следует, что за 40 лет в музее одной картины демонстрировалось 24 полотна выдающихся художников из коллекций крупных российских музеев, за эти годы учреждение посетили более 1 млн. зрителей.

«После модернизации в музее представлено полотно из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — картина Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях», — уточняется в сообщении.