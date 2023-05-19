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«Ростелеком» стал цифровым партнером акции «Библионочь» в пензенской библиотеке №2

10:37 | 19.05.2023 | Культура

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Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. «Ростелеком» стал цифровым партнером акции «Библионочь», которая пройдет в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в субботу, 27 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» стал цифровым партнером акции «Библионочь» в пензенской библиотеке №2

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«В 20.00 в локации «Территория общения» провайдер покажет зрителям документальный фильм «Станиславский. Жажда жизни» из коллекции видеосервиса Wink», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках «Библионочи» в учреждении пройдет сразу несколько мероприятий, при этом акцент будет сделан на литературе по искусстве.

«Горожане смогут принять участие в арт-квизе и в состязании по настольным играм «Либрариум», а также посетить мастер-классы «Скетч-иллюстрация», «Закладка для арт-дневника» и «Стилизация животных», — указано в тексте.

В сообщении отмечается, что, помимо этого, запланированы открытые лекции «Монументальная живопись» и «Как писать акварелью», а также мастер-класс, участникам которого потребуются акварель, палитра и кисти.

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