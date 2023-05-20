Пензенский драмтеатр отмечен на фестивале имени Н.Х. Рыбакова в номинации «За лучший актерский ансамбль» Культура

Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского со спектаклем «Мертвые души» победил в номинации «За лучший актерский ансамбль» на XVI межрегиональном театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова, торжественное закрытие которого состоялось в минувшую пятницу, 19 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Главная фестивальная премия имени Н.Х. Рыбакова в номинации «Актер России» присуждена актеру донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, народному артисту Донецкой народной республики Владимиру Швецу — исполнителю роли Торчалова в спектакле по пьесе Н. Воронова «Страсти по Торчалову», — сказано в тексте.

Комментируя решение жюри, художественный руководитель пензенского драматического театра, народный артист России Сергей Казаков, который в этом году был одним из номинантов на премию, назвал выбор абсолютно правильным.

«От всей души поздравляю своего донецкого коллегу и всю театральную общественность Донбасса. Теперь уже на деле доказано, что новые регионы не просто вошли в состав нашей страны юридически, но и по факту стали частью общероссийского культурного пространства. А вместе мы сила!» — сказал он.