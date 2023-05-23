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Открытие персональной выставки Алексея Головченко «Пензенской земле посвящается...» состоится 26 мая

18:00 | 23.05.2023 | Культура

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Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Персональная выставка члена Союза художников России Алексея Головченко «Пензенской земле посвящается...» начнет работу в губернаторском доме в предстоящую пятницу, 26 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Открытие персональной выставки Алексея Головченко «Пензенской земле посвящается...» состоится 26 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Творческий путь молодого художника связан с природой и постоянным стремлением уловить мгновения мимолетной и ускользающей красоты. Переменчивые лучи света и сгущающаяся тьма, восход солнца и заход луны, шелест трав и скрип снега, запах принесенных с мороза дров, стук капель дождя — все эти чудеса природы наполняют его картины», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что работы Алексея Головченко демонстрировались на различных площадках, в том числе в Дрезденской картинной галерее и в музее Лувр.

«Теперь работы художника смогут увидеть и жители Пензы. На выставке будет представлено 60 работ мастера», — уточняется в сообщении.

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