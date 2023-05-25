Капремонт филиала культурно-досугового центра в селе Ягановка завершен досрочно Культура

Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Подрядчик досрочно завершил капитальный ремонт филиала МБУК «КДЦ Вадинского района» в селе Ягановка Пензенской области, на который в рамках реализации нацпроекта «Культура» из федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено 11 млн. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы областного министерства культуры и туризма.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Здание 1978 года постройки последний раз капитально ремонтировалось в 2004 году», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в текущем году были полностью заменены оконные блоки, входные группы, кровля, утеплен фасад, обновлены системы отопления и электроснабжения, обустроены системы водоснабжения и водоотведения, санузлы, выровнены и покрашены стены.

«В учреждении восемь клубных формирований, в которых занимаются дети, взрослые и пожилые люди. [...] Есть четыре любительских объединения по развитию жанров народного творчества. [...] С 2018 года в клубе началась реализация проекта «Старинные дворовые игры», — сказано в сообщении.